Zimmer Biomet Aktie 1262932 / US98956P1021
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Zimmer Biomet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zimmer Biomet von vor einem Jahr verloren
Investoren, die vor Jahren in Zimmer Biomet-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Zimmer Biomet-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Zimmer Biomet-Papier letztlich bei 105.73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.946 Zimmer Biomet-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 98.07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92.76 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -7.24 Prozent.
Der Zimmer Biomet-Wert an der Börse wurde auf 18.72 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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