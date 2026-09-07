S&P 500-Wert Zimmer Biomet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zimmer Biomet von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Zimmer Biomet-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Zimmer Biomet-Papier letztlich bei 105.73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.946 Zimmer Biomet-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 98.07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92.76 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -7.24 Prozent.

Der Zimmer Biomet-Wert an der Börse wurde auf 18.72 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch