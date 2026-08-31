Zimmer Biomet Aktie 1262932 / US98956P1021
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Zimmer Biomet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zimmer Biomet von vor 10 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Zimmer Biomet-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Zimmer Biomet-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Zimmer Biomet-Aktie betrug an diesem Tag 117.83 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 84.870 Zimmer Biomet-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’564.23 USD, da sich der Wert einer Zimmer Biomet-Aktie am 28.08.2026 auf 100.91 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14.36 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Zimmer Biomet eine Marktkapitalisierung von 19.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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