Zimmer Biomet Aktie 1262932 / US98956P1021
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Zimmer Biomet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zimmer Biomet-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Zimmer Biomet eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Zimmer Biomet-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Zimmer Biomet-Anteile letztlich bei 100.78 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Zimmer Biomet-Aktie investiert hat, hat nun 9.923 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 876.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88.29 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 12.39 Prozent.
Zimmer Biomet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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