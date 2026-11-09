S&P 500-Wert Zimmer Biomet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zimmer Biomet von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Zimmer Biomet-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Zimmer Biomet-Aktie bei 104.12 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Zimmer Biomet-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.960 Zimmer Biomet-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 101.41 USD, da sich der Wert einer Zimmer Biomet-Aktie am 06.11.2026 auf 105.59 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1.41 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Zimmer Biomet bezifferte sich zuletzt auf 20.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch