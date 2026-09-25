S&P 500-Wert YUM! Brands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in YUM! Brands von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurden YUM! Brands-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die YUM! Brands-Aktie bei 150.41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die YUM! Brands-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.665 YUM! Brands-Aktien. Die gehaltenen YUM! Brands-Papiere wären am 24.09.2026 91.31 USD wert, da der Schlussstand 137.34 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8.69 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von YUM! Brands belief sich jüngst auf 38.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch