S&P 500-Wert YUM! Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in YUM! Brands von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades YUM! Brands-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die YUM! Brands-Aktie bei 60.70 USD. Bei einem YUM! Brands-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.474 YUM! Brands-Aktien. Die gehaltenen YUM! Brands-Anteile wären am 12.11.2026 2’625.04 USD wert, da der Schlussstand 159.34 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 162.50 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von YUM! Brands belief sich zuletzt auf 42.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch