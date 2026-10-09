S&P 500-Wert YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in YUM! Brands von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das YUM! Brands-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 123.39 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 81.044 YUM! Brands-Aktien. Die gehaltenen YUM! Brands-Aktien wären am 08.10.2026 11’589.27 USD wert, da der Schlussstand 143.00 USD betrug. Die Steigerung von 10’000 USD zu 11’589.27 USD entspricht einer Performance von +15.89 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von YUM! Brands belief sich zuletzt auf 38.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch