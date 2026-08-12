Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
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12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Xylem von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Investment in Xylem-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Xylem-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 143.43 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.697 Xylem-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Xylem-Papiere wären am 11.08.2026 85.88 USD wert, da der Schlussstand 123.18 USD betrug. Mit einer Performance von -14.12 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Xylem wurde am Markt mit 28.34 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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