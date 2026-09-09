S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Xylem-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Xylem-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Xylem-Aktie betrug an diesem Tag 137.55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7.270 Xylem-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 108.81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 791.06 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20.89 Prozent.

Der Xylem-Wert an der Börse wurde auf 24.69 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch