S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Xylem-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Xylem-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 52.45 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Xylem-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19.066 Xylem-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’924.31 USD, da sich der Wert einer Xylem-Aktie am 29.09.2026 auf 100.93 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 92.43 Prozent angezogen.

Xylem wurde am Markt mit 23.58 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch