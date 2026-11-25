Am 25.11.2016 wurde das Xylem-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Xylem-Anteile an diesem Tag bei 52.92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Xylem-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.890 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Xylem-Anteile wären am 24.11.2026 179.86 USD wert, da der Schlussstand 95.18 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 79.86 Prozent.

Am Markt war Xylem jüngst 22.19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch