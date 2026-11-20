Heute vor 1 Jahr wurde das Xcel Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 79.49 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Xcel Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 125.802 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (79.46 USD), wäre das Investment nun 9’996.23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.04 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Xcel Energy belief sich zuletzt auf 51.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch