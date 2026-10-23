S&P 500-Wert Xcel Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Xcel Energy von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde das Xcel Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 80.41 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Xcel Energy-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.436 Xcel Energy-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 981.22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78.90 USD belief. Mit einer Performance von -1.88 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Xcel Energy belief sich zuletzt auf 47.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch