Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Xcel Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xcel Energy von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Xcel Energy-Aktie Investoren gebracht.
Vor 10 Jahren wurden Xcel Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 40.05 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Xcel Energy-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.497 Xcel Energy-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Xcel Energy-Aktie auf 75.12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 187.57 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 87.57 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Xcel Energy belief sich zuletzt auf 47.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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