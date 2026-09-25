S&P 500-Wert Xcel Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Xcel Energy-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Xcel Energy-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 77.25 USD. Bei einem Xcel Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.294 Xcel Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 90.05 USD, da sich der Wert eines Xcel Energy-Anteils am 24.09.2026 auf 69.56 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9.95 Prozent verringert.

Am Markt war Xcel Energy jüngst 44.19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch