Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Xcel Energy-Einstieg?
|
25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Xcel Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Xcel Energy-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Xcel Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Xcel Energy-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 77.25 USD. Bei einem Xcel Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.294 Xcel Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 90.05 USD, da sich der Wert eines Xcel Energy-Anteils am 24.09.2026 auf 69.56 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9.95 Prozent verringert.
Am Markt war Xcel Energy jüngst 44.19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Xcel Energy Inc.
|
16:02
|S&P 500-Wert Xcel Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Xcel Energy-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
18.09.26
|S&P 500-Titel Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Xcel Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Xcel Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500-Wert Xcel Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Xcel Energy von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Titel Xcel Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xcel Energy von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
21.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Xcel Energy Inc.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.