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Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008

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Lohnende Xcel Energy-Anlage? 07.08.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Xcel Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Xcel Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Xcel Energy-Aktien gewesen.

Xcel Energy
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Am 07.08.2023 wurde das Xcel Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 59.76 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Xcel Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 167.336 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Xcel Energy-Papiers auf 76.97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’879.85 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 28.80 Prozent.

Xcel Energy wurde am Markt mit 48.39 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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