Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Xcel Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Xcel Energy-Aktie Anlegern gebracht.
Am 11.09.2021 wurden Xcel Energy-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 67.76 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Xcel Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14.758 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’112.90 USD, da sich der Wert eines Xcel Energy-Anteils am 10.09.2026 auf 75.41 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11.29 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Xcel Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 47.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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