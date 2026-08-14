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Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008

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Langfristige Performance 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Wert Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Xcel Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Xcel Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Xcel Energy
64.11 CHF -0.07%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Xcel Energy-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 69.04 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.448 Xcel Energy-Aktien. Die gehaltenen Xcel Energy-Anteile wären am 13.08.2026 114.40 USD wert, da der Schlussstand 78.98 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14.40 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Xcel Energy betrug jüngst 49.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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