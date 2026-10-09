S&P 500-Wert Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xcel Energy von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Xcel Energy-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Xcel Energy-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 63.20 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Xcel Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 158.228 Xcel Energy-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’607.59 USD, da sich der Wert eines Xcel Energy-Anteils am 08.10.2026 auf 73.36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16.08 Prozent.

Xcel Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch