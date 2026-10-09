Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentabler Xcel Energy-Einstieg?
|
09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xcel Energy von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Xcel Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Xcel Energy-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Xcel Energy-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 63.20 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Xcel Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 158.228 Xcel Energy-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’607.59 USD, da sich der Wert eines Xcel Energy-Anteils am 08.10.2026 auf 73.36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16.08 Prozent.
Xcel Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Xcel Energy Inc.
Analysen zu Xcel Energy Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliesslich mit Gewinnen -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.