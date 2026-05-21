S&P 500-Wert Willis Towers Watson-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Willis Towers Watson-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Willis Towers Watson am 20.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 3.68 USD vereinbart. Damit wurde die Willis Towers Watson-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4.55 Prozent erhöht. Somit zahlt Willis Towers Watson insgesamt 358.00 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 1.13 Prozent an.

Entwicklung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Willis Towers Watson-Titel via NASDAQ bei einem Wert von 254.05 USD aus dem Geschäft. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Willis Towers Watson wird die Willis Towers Watson-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Willis Towers Watson-Titels 1.12 Prozent. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Renditenhistorie zeigt.

Aktienkursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Willis Towers Watson-Aktienkurs via NASDAQ um 3.33 Prozent reduziert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -0.959 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Willis Towers Watson

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 3.80 USD aus. Die Dividendenrendite würde demnach auf 1.50 Prozent steigen.

Willis Towers Watson-Basisinformationen

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Willis Towers Watson steht aktuell bei 23.963 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Willis Towers Watson besitzt aktuell ein KGV von 20.27. Der Umsatz von Willis Towers Watson belief sich in 2025 auf 9.711 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 16.26 USD.

Redaktion finanzen.ch