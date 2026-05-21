Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’376 -0.2%  SPI 18’911 -0.2%  Dow 50’009 1.3%  DAX 24’624 -0.5%  Euro 0.9144 -0.1%  EStoxx50 5’949 -0.5%  Gold 4’517 -0.6%  Bitcoin 60’823 -0.3%  Dollar 0.7882 0.1%  Öl 107.0 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Swiss Re12688156Partners Group2460882NVIDIA994529Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
TSMC-Aktie im Fokus: Chipfertiger könnte zu den grössten Profiteuren des KI-Booms zählen
Julius Bär-Aktie: Neugeldzuflüsse und Finma-Untersuchung im Fokus
FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: Über diese Dividende können sich Intertek-Anleger freuen
S&P 500-Wert Willis Towers Watson-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Willis Towers Watson-Aktionäre freuen
easyJet- Aktie erholt sich: Hoffnung auf Last-Minute-Urlauber
Suche...
eToro entdecken

Willis Towers Watson Aktie 30948740 / IE00BDB6Q211

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dividenden-Entscheid 21.05.2026 14:03:29

S&P 500-Wert Willis Towers Watson-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Willis Towers Watson-Aktionäre freuen

S&P 500-Wert Willis Towers Watson-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Willis Towers Watson-Aktionäre freuen

So viel Dividende trägt Willis Towers Watson zum Dividendenportfolio der Anteilseigner bei.

Willis Towers Watson
218.15 EUR -0.23%
Kaufen Verkaufen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Willis Towers Watson am 20.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 3.68 USD vereinbart. Damit wurde die Willis Towers Watson-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4.55 Prozent erhöht. Somit zahlt Willis Towers Watson insgesamt 358.00 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 1.13 Prozent an.

Entwicklung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Willis Towers Watson-Titel via NASDAQ bei einem Wert von 254.05 USD aus dem Geschäft. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Willis Towers Watson wird die Willis Towers Watson-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Willis Towers Watson-Titels 1.12 Prozent. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Renditenhistorie zeigt.

Aktienkursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Willis Towers Watson-Aktienkurs via NASDAQ um 3.33 Prozent reduziert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -0.959 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Willis Towers Watson

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 3.80 USD aus. Die Dividendenrendite würde demnach auf 1.50 Prozent steigen.

Willis Towers Watson-Basisinformationen

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Willis Towers Watson steht aktuell bei 23.963 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Willis Towers Watson besitzt aktuell ein KGV von 20.27. Der Umsatz von Willis Towers Watson belief sich in 2025 auf 9.711 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 16.26 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Lotus_studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Willis Towers Watson PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten