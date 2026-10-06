Willis Towers Watson Aktie 30948740 / IE00BDB6Q211
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06.10.2026 10:02:12
S&P 500-Wert Willis Towers Watson-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Willis Towers Watson von vor einem Jahr angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Willis Towers Watson-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Willis Towers Watson-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 349.40 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Willis Towers Watson-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.862 Willis Towers Watson-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 824.59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 288.11 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 824.59 USD, was einer negativen Performance von 17.54 Prozent entspricht.
Alle Willis Towers Watson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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