S&P 500-Wert Willis Towers Watson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Willis Towers Watson-Investment von vor 3 Jahren verdient

Willis Towers Watson-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Willis Towers Watson-Aktie an diesem Tag 240.21 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Willis Towers Watson-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.416 Willis Towers Watson-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Willis Towers Watson-Aktie auf 327.01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136.14 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +36.14 Prozent.

Willis Towers Watson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch