Das Willis Towers Watson-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 229.70 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4.354 Willis Towers Watson-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 338.13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’472.05 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’472.05 USD, was einer positiven Performance von 47.21 Prozent entspricht.

Willis Towers Watson war somit zuletzt am Markt 30.93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch