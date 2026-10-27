S&P 500-Wert Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Willis Towers Watson-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 27.10.2016 wurde die Willis Towers Watson-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 125.63 USD. Bei einem Willis Towers Watson-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.960 Willis Towers Watson-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2026 2’584.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 324.67 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 158.43 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Willis Towers Watson zuletzt 30.14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch