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Willis Towers Watson Aktie 30948740 / IE00BDB6Q211

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Profitable Willis Towers Watson-Anlage? 01.09.2026 10:02:33

S&P 500-Wert Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Willis Towers Watson-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Willis Towers Watson-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Willis Towers Watson
291.50 EUR 0.00%
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Am 01.09.2016 wurden Willis Towers Watson-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Willis Towers Watson-Papier bei 124.85 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Willis Towers Watson-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 80.096 Willis Towers Watson-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Willis Towers Watson-Papiers auf 338.55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’116.54 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 171.17 Prozent.

Der Börsenwert von Willis Towers Watson belief sich jüngst auf 31.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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