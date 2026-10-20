Willis Towers Watson Aktie 30948740 / IE00BDB6Q211
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20.10.2026 10:02:12
S&P 500-Wert Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Willis Towers Watson von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Willis Towers Watson-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das Willis Towers Watson-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 244.14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.410 Willis Towers Watson-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2026 128.80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 314.45 USD belief. Damit wäre die Investition um 28.80 Prozent gestiegen.
Alle Willis Towers Watson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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