S&P 500-Wert Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Willis Towers Watson von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Willis Towers Watson-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 213.24 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46.896 Willis Towers Watson-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’995.03 USD, da sich der Wert eines Willis Towers Watson-Anteils am 12.10.2026 auf 298.43 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 13’995.03 USD entspricht einer Performance von +39.95 Prozent.

Der Marktwert von Willis Towers Watson betrug jüngst 27.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch