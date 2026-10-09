S&P 500-Wert Williams-Sonoma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Williams-Sonoma von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Williams-Sonoma-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Williams-Sonoma-Anteile letztlich bei 24.67 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Williams-Sonoma-Papier investiert hätte, hätte er nun 40.535 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (239.00 USD), wäre das Investment nun 9’687.88 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 868.79 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Williams-Sonoma bezifferte sich zuletzt auf 28.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch