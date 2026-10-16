Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Williams-Sonoma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Williams-Sonoma-Investment von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Williams-Sonoma-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurden Williams-Sonoma-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Williams-Sonoma-Papier bei 187.50 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Williams-Sonoma-Aktie investiert hat, hat nun 53.333 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 252.03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’441.60 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 34.42 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Williams-Sonoma eine Börsenbewertung in Höhe von 28.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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