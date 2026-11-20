Die Williams-Sonoma-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 90.98 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Williams-Sonoma-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10.992 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’425.50 USD, da sich der Wert eines Williams-Sonoma-Anteils am 19.11.2026 auf 220.66 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 142.55 Prozent gleich.

Am Markt war Williams-Sonoma jüngst 30.61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch