S&P 500-Wert Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams-Sonoma von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Williams-Sonoma-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Williams-Sonoma-Aktie betrug an diesem Tag 70.93 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 14.098 Williams-Sonoma-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 238.40 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3’361.06 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 236.11 Prozent vermehrt.

Williams-Sonoma erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch