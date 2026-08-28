Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams-Sonoma von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Williams-Sonoma-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Williams-Sonoma-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Williams-Sonoma-Aktie betrug an diesem Tag 70.93 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 14.098 Williams-Sonoma-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 238.40 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3’361.06 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 236.11 Prozent vermehrt.
Williams-Sonoma erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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