Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams-Sonoma von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Williams-Sonoma-Investment gewesen.
Am 11.09.2016 wurde das Williams-Sonoma-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Williams-Sonoma-Papier bei 24.48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.086 Williams-Sonoma-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 223.74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 914.16 USD wert. Damit wäre die Investition 814.16 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Williams-Sonoma bezifferte sich zuletzt auf 26.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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