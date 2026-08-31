S&P 500-Wert Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Williams Companies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 31.08.2025 wurde die Williams Companies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Williams Companies-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 57.88 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17.277 Williams Companies-Aktien im Depot. Die gehaltenen Williams Companies-Aktien wären am 28.08.2026 1’273.84 USD wert, da der Schlussstand 73.73 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27.38 Prozent erhöht.

Der Williams Companies-Wert an der Börse wurde auf 90.27 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch