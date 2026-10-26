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|Williams Companies-Investition im Blick
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26.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Williams Companies von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Williams Companies-Aktie Investoren gebracht.
Das Williams Companies-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Williams Companies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 57.48 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Williams Companies-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.740 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Williams Companies-Aktie auf 71.70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124.74 USD wert. Mit einer Performance von +24.74 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Williams Companies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 87.54 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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