Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Williams Companies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Williams Companies-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Williams Companies-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 35.06 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Williams Companies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28.523 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’007.99 USD, da sich der Wert eines Williams Companies-Papiers am 07.08.2026 auf 70.40 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 100.80 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Williams Companies bezifferte sich zuletzt auf 86.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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