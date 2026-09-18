Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’549 -0.7%  Dow 51’549 -0.4%  DAX 25’296 -1.6%  Euro 0.9449 -0.1%  EStoxx50 6’230 -1.5%  Gold 4’356 0.3%  Bitcoin 66’505 5.5%  Dollar 0.8240 0.0%  Öl 104.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO im Schatten der KI-Angst: Jetzt warnt sogar ein Insider
On-Aktie steigt: Konzern steigt in Fussballmarkt ein - Mbappé von Nike als Markenbotschafter abgeworben
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag
findependent-Kolumne: Warum ein einziger ETF meist nicht reicht
Novartis winkt EU-Zulassung für Cosentyx bei Polymyalgia rheumatica - Aktie fällt dennoch
Suche...
ETF Sparplan

Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Weyerhaeuser-Anlage 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte eine Weyerhaeuser-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Weyerhaeuser-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Weyerhaeuser
17.61 CHF -1.65%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurde das Weyerhaeuser-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Weyerhaeuser-Aktie betrug an diesem Tag 24.54 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Weyerhaeuser-Aktie investiert hätte, hätte er nun 40.750 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 21.66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 882.64 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 11.74 Prozent.

Jüngst verzeichnete Weyerhaeuser eine Marktkapitalisierung von 15.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Weyerhaeuser Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten