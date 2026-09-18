Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte eine Weyerhaeuser-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Weyerhaeuser-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 1 Jahr wurde das Weyerhaeuser-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Weyerhaeuser-Aktie betrug an diesem Tag 24.54 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Weyerhaeuser-Aktie investiert hätte, hätte er nun 40.750 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 21.66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 882.64 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 11.74 Prozent.
Jüngst verzeichnete Weyerhaeuser eine Marktkapitalisierung von 15.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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