S&P 500-Wert Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Weyerhaeuser von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Weyerhaeuser-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Weyerhaeuser-Anteile an diesem Tag bei 22.44 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Weyerhaeuser-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.456 Weyerhaeuser-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 20.46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91.18 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8.82 Prozent.

Weyerhaeuser markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch