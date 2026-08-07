Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Weyerhaeuser von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Weyerhaeuser-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Die Weyerhaeuser-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Weyerhaeuser-Papier bei 34.55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28.944 Weyerhaeuser-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 736.61 USD, da sich der Wert eines Weyerhaeuser-Anteils am 06.08.2026 auf 25.45 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 26.34 Prozent vermindert.
Der Weyerhaeuser-Wert an der Börse wurde auf 18.69 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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