Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Weyerhaeuser von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Weyerhaeuser-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Weyerhaeuser-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Weyerhaeuser-Aktie bei 32.87 USD. Bei einem Weyerhaeuser-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30.423 Weyerhaeuser-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (23.70 USD), wäre das Investment nun 721.02 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27.90 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Weyerhaeuser einen Börsenwert von 17.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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