S&P 500-Wert Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Weyerhaeuser von vor 10 Jahren bedeutet

Die Weyerhaeuser-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 31.86 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Weyerhaeuser-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 313.873 Anteilen. Die gehaltenen Weyerhaeuser-Anteile wären am 13.08.2026 7’790.33 USD wert, da der Schlussstand 24.82 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22.10 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Weyerhaeuser einen Börsenwert von 17.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch