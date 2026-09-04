Western Union Company Aktie 2702470 / US9598021098
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Western Union Company-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Western Union Company-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Western Union Company-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Western Union Company-Anteile 21.72 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46.041 Western Union Company-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 7.25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 333.79 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 66.62 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Western Union Company belief sich jüngst auf 2.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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