S&P 500-Wert Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Western Union Company-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Western Union Company-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Western Union Company-Anteile 22.70 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.405 Western Union Company-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 7.16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31.54 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 68.46 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Western Union Company belief sich jüngst auf 2.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch