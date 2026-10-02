S&P 500-Wert Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Western Union Company-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Western Union Company-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Western Union Company-Anteile 20.54 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Western Union Company-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 486.855 Western Union Company-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Western Union Company-Aktie auf 6.02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’930.87 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -70.69 Prozent.

Zuletzt verbuchte Western Union Company einen Börsenwert von 1.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch