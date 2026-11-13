S&P 500-Wert Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Western Union Company von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Western Union Company-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8.95 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Western Union Company-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1’117.318 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’430.17 USD, da sich der Wert eines Western Union Company-Anteils am 12.11.2026 auf 6.65 USD belief. Damit wäre die Investition 25.70 Prozent weniger wert.

Alle Western Union Company-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch