Western Union Company Aktie 2702470 / US9598021098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Western Union Company-Investment im Blick
|
16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Western Union Company von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in Western Union Company eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Western Union Company-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8.08 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Western Union Company-Aktie investiert, befänden sich nun 123.762 Western Union Company-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 771.04 USD, da sich der Wert einer Western Union Company-Aktie am 15.10.2026 auf 6.23 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22.90 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Western Union Company einen Börsenwert von 1.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Western Union Company
|
16.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Schwacher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
16.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schwächer (finanzen.ch)
|
16.10.26
|S&P 500-Wert Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Western Union Company von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Handel in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 notiert am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Western Union Company
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.