S&P 500-Wert Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Western Union Company von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Western Union Company-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8.08 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Western Union Company-Aktie investiert, befänden sich nun 123.762 Western Union Company-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 771.04 USD, da sich der Wert einer Western Union Company-Aktie am 15.10.2026 auf 6.23 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22.90 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Western Union Company einen Börsenwert von 1.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch