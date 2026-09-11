Western Union Company Aktie 2702470 / US9598021098
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Western Union Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Western Union Company von vor 10 Jahren gekostet
Vor Jahren Western Union Company-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Western Union Company-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Western Union Company-Aktie 20.75 USD wert. Bei einem Western Union Company-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 481.928 Western Union Company-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’320.48 USD, da sich der Wert eines Western Union Company-Papiers am 10.09.2026 auf 6.89 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 66.80 Prozent.
Alle Western Union Company-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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