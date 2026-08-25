S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Western Digital von vor 10 Jahren verdient

Am 25.08.2016 wurde das Western Digital-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Western Digital-Aktie an diesem Tag 34.59 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.891 Western Digital-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’258.81 USD, da sich der Wert einer Western Digital-Aktie am 24.08.2026 auf 435.38 USD belief. Damit wäre die Investition um 1’158.81 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Western Digital betrug jüngst 165.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch