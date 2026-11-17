|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Western Digital-Investition?
|
17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Western Digital-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Western Digital-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Western Digital-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 43.79 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Western Digital-Aktie investierten, hätten nun 2.284 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Western Digital-Papiers auf 280.93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 641.51 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +541.51 Prozent.
Der Börsenwert von Western Digital belief sich zuletzt auf 110.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
17.11.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Western Digital-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
13.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Handel: S&P 500 fällt am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
10.11.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start fester (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500-Börsianer nehmen letztendlich Reissaus (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Donnerstagshandel in New York: Deutlicher Rückschlag am Donnerstagnachmittag für den NASDAQ 100 (finanzen.ch)
Analysen zu Western Digital Corp.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Western Digital am 17.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI mit leichten Gewinnen -- DAX beendet Korrekturphase vorerst -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Gewinne zu sehen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.