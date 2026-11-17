Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Western Digital-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 43.79 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Western Digital-Aktie investierten, hätten nun 2.284 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Western Digital-Papiers auf 280.93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 641.51 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +541.51 Prozent.

Der Börsenwert von Western Digital belief sich zuletzt auf 110.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch