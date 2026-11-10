S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Western Digital-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 41.16 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 242.982 Western Digital-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Western Digital-Papiers auf 289.78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70’411.43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 604.11 Prozent vermehrt.

Der Western Digital-Wert an der Börse wurde auf 98.20 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch