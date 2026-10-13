Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Western Digital-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Western Digital-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40.37 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24.769 Western Digital-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 386.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’584.07 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 858.41 Prozent angezogen.
Am Markt war Western Digital jüngst 148.84 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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